Алиев о карабахском конфликте: «Мы идём до конца»

https://static.news.ru/photo/91a53f66-0afe-11eb-98e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Цели Азербайджана в конфликте с Арменией остаются неизменными: восстановление целостности страны и возврат азербайджанцев в покинутые дома.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал в интервью телеканалу РБК. Глава государства подчеркнул, что фаза политического урегулирования наступит в случае, если Ереван сохранит приверженность режиму перемирия. Тогда Баку завершит фазу принуждения к переговорам.

Мы идём до конца. Мы не остановились. <...> Будем идти до конца в любом случае, — заявил Алиев.

В результате состоявшихся в Москве консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Баку и Ереван договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Позже обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, передавал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.