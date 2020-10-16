Алиев назвал удар ВС Армении по Гяндже военным преступлением

https://static.news.ru/photo/b76c9b78-1043-11eb-8094-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в военных преступлениях после ракетного удара армянских ВС по городу Гянджа. Он заявил, что Баку добьётся наказания виновных и предпримет ответные шаги в отношении Еревана на поле боя.

Это военное преступление, преступление против человечества. Если мировое сообщество не хочет их наказывать, мы накажем виновников. Мы накажем на поле боя, дадим ответ, — цитирует РИА Новости обращение азербайджанского лидера к нации.

ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли ракетный удар по Гяндже — второму по величине городу в Азербайджане. По последним данным, в результате обстрела погибли 13 мирных жителей, есть раненые. Очевидцы рассказали о том, что в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщал, что ВС Армении применили против Гянджи оперативно-тактические баллистические ракеты 8К-14 (Р-17), входящие в ракетный комплекс тактического назначения «Эльбрус».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.