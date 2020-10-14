Алиев и Пашинян сообщили об уничтоженных в Карабахе трофеях

https://static.news.ru/photo/e18e2bb4-0e14-11eb-bee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что во время боёв в Нагорном Карабахе уничтожено и взято в качестве трофеев вооружения ВС Армении на сумму $2 млрд. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан потерял военную технику стоимостью более $1 млрд.

За эти две недели уничтожено свыше 200 танков Армении, 33 танка взяты в качестве трофея. Уничтожено две системы С-300. Уничтожены системы OSA-35, ТОР, КУБ, КРУГ, автомобили «Карго», противотанковое вооружение. Если всё посчитать, то это около одного-двух миллиардов долларов, — заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.

Ранее Никол Пашинян в своём видеообращении к соотечественникам заявил, что Азербайджан «скрывает тысячи убитых и потерю военной техники на сумму свыше $1 млрд».

Армия обороны держит под контролем ситуацию, нанося противнику тяжёлые потери в живой силе и технике, — цитирует РИА Новости Пашиняна.

Как писал NEWS.ru, Никол Пашинян в обращении к народу поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Россия смогла на высоком уровне выполнить роль стратегического союзника и посредника. Это сделано во благо и во имя сохранения лучших традиций армяно-российской дружбы, отметил премьер-министр Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.