Алиев допустил возможность встречи с Пашиняном в Москве по Карабаху

https://static.news.ru/photo/3fdbe826-1452-11eb-9b16-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Paolo Pizzi/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключает возможности встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве по конфликту в Нагорном Карабахе.

Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования, — цитирует его ТАСС.

При этом азербайджанский лидер добавил, что пока не получал приглашения из Москвы.

Готовность к переговорам в российской столице выразил и Пашинян. По его словам, Ереван придерживается позиции о том, что конфликт в регионе должен решаться только мирным путём.

И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить, — сказал он.

При этом Пашинян посетовал, что Баку не разделяет позицию Армении относительно разрешения ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашинян исключил возможность решения конфликта дипломатическим путём. По его словам, согласно практике, то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.