Алиев: Азербайджан желает большей диверсификации отношений с США

https://static.news.ru/photo/bc985aa4-b982-11eb-93ac-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: facebook.com/PresidentIlhamAliyev

США всегда поддерживали энергетические и другие проекты, осуществляемые Азербайджаном, но в Баку хотят ещё больше диверсифицировать двусторонние отношения. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества».

Мы хотим наладить более тесное торговое сотрудничество. Мы можем сотрудничать и в сфере оборонной промышленности, — отметил азербайджанский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан тесно сотрудничает с новой администрацией Белого дома и поддерживает разнообразные контакты. Так, в частности, недавно состоялся телефонный разговор Алиева с советником президента США по вопросам национальной безопасности.

Президент отметил также, что Армения старается преподнести Азербайджан как агрессора, и напомнил, что четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, пока остаются на бумаге.

Ранее в Москву прибыл премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Он высоко оценил роль РФ в урегулирования карабахского конфликта и пригласил своего коллегу Михаила Мишустина посетить республику.