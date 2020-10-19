В Азербайджане назвали число погибших мирных граждан в Карабахе

https://static.news.ru/photo/794ab3d2-11fd-11eb-be96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

С начала эскалации в Нагорном Карабахе погиб 61 мирный житель Азербайджана. Об этом заявили в генпрокуратуре республики.

С 27 сентября 2020 до сегодняшнего дня погиб 61 мирный житель, 282 человека получили ранения, — цитирует РИА новости сообщение пресс-службы ведомства.

За время боевых действий разрушено свыше 1,8 тысячи частных домов и причинён ущерб 90 многоэтажным жилым зданиям. Кроме того, пострадал 341 гражданский объект, отметили в прокуратуре.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, 17 октября Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии в Карабахе. Оно вступило в силу с 00:00 18 октября, однако вскоре было нарушено. Это вызвало осуждение в ЕС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно прекратить атаки на мирных жителей.