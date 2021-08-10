Лукашенко вручили орден «Друг Азербайджана»

В Минске президенту Белоруссии Александру Лукашенко вручили золотой орден «Друг Азербайджана», который был учреждён международным журналом «Мой Азербайджан». Об этом сообщает азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

Главный редактор журнала Эмиль Насирли принял участие в пресс-конференции главы государства «Большой разговор». Как отмечается, он вручил орден президенту Белоруссии за «братское и дружеское отношение к азербайджанскому народу и за особо большие заслуги в установлении, укреплении и развитии двусторонних отношений с Азербайджанской Республикой».

По словам Насирли, дружба между двумя народами опирается на глубокие исторические корни, что способствует успешному развитию сотрудничества в рамках двусторонних и международных организаций.

Лукашенко, в свою очередь, выразил признательность редакционному совету и коллективу международного журнала «Мой Азербайджан». Он высоко оценил работу, проводимую азербайджанской стороной для укрепления двусторонних отношений и сотрудничества.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Азербайджан «большим молодцом» за отказ прогибаться под давлением западных государств. 26 июня в Минске завершилась работа дипломатической миссии чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Белоруссии Латифа Гандилова. Лукашенко встретился с ним в белорусской столице.