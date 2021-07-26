Лукашенко заявил о не прогнувшемся под давлением Запада Азербайджане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Азербайджан «большим молодцом» за отказ прогибаться под давлением западных государств, сообщает БелТА.

26 июня в Минске завершается работа дипломатической миссии чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Белоруссии Латифа Гандилова. Лукашенко встретился с ним в белорусской столице.

Политик поблагодарил Баку за нефтяные поставки в республику и подчеркнул умение партнёров выполнять взятые на себя обязательства.

Вы молодцы, не прогнулись под давлением со стороны западных государств. Вы держите слово. Как мы договорились, так и действуете, — рассказал белорусский лидер.

По его словам, такая позиция дорогого стоит в современном мире. Глава республики подчеркнул, что не сомневается в том, что у Минска будут хорошие отношения с Баку, поскольку политикам двух стран удалось на всех уровнях выстроить взаимоотношения на основе взаимопонимания.

Как мы часто говорим, братские отношения — это пример хороших отношений со времён Советского Союза: мы как были когда-то в одном государстве и имели хорошие, блестящие отношения, нам удалось их не просто сохранить, но и приумножить, — добавил Лукашенко.

В апреле 2021 года белорусский лидер приезжал с рабочим визитом в Баку. Там он пять часов проводил переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Во время встречи главам государств передали «толстые стопки документов». Политики обсуждали международные вопросы.