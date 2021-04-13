Лукашенко и Алиев вели переговоры 5 часов

Неформальная встреча президентов Белоруссии и Армении Александра Лукашенко и Ильхама Алиева продолжалась пять часов. Переговоры состоялись в Баку 13 апреля и завершились около полуночи (23:00 мск).
Как сообщает БелТА, какие именно темы обсуждали лидеры двух стран — неизвестно. Но ранее пресс-служба главы Белоруссии сообщила, что лидеры двух стран обсудят «основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества».
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Уже 14 апреля Алиев и Лукашенко проведут официальные переговоры в резиденции президента Азербайджана.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Азербайджан 13 апреля. Зарубежная командировка будет двухдневной, заявили в пресс-службе белорусского лидера.