Лукашенко прилетит на переговоры с Алиевым 13 апреля

https://static.news.ru/photo/648648a6-9b7a-11eb-a53c-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетит в Азербайджан 13 апреля. Зарубежная командировка будет двухдневной. Об этом заявили в пресс-службе белорусского лидера.

У политика запланированы переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Первая встреча с ним пройдёт по прилёте в Баку, а вторая — в неформальной обстановке.

Встреча белорусского и азербайджанского президентов пройдёт в узком и расширенном составах с участием членов делегаций, — говорится в сообщении пресс-службы.

Официальные переговоры запланированы на 14 апреля. На них политики обсудят отношения двух стран, торговое и экономическое сотрудничество, продовольственные поставки и другие вопросы. Также на повестке дня вопросы здравоохранения, научно-технической сферы, образовательная и туристическая темы. Главы Белоруссии и Азербайджана подпишут двусторонние документы.

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко ранее рассказал о друзьях Белоруссии. По его словам, дружественность того или иного государства определяется тем, как граждане страны относятся к белорусским товарам. Политик подчеркнул, что дружба на международном уровне не может идти в разрез с экономическими интересами.