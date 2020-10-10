Адвокат Бабарико прокомментировал сообщение об освобождении оппозиционера

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Адвокат экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, считавшегося основным соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, Александр Пыльченко заявил, что не располагает информацией о скором освобождении своего подзащитного.

Пока ничего неизвестно. Мы только вернулись из суда два дня назад, где нам отказали в изменении меры. Сейчас заявили ходатайство органу расследования об изменении ему меры пресечения на подписку о невыезде. Ответа пока не было, потому что сроки ещё не подошли. Может, вышло что. Но мне об этом неизвестно, — рассказал РБК юрист.

По его словам, Бабарико находится под арестом незаконно. В связи с этим адвокат назвал решение об освобождении оппозиционера правильным, однако выразил сомнение, что оно реально.

Недавно главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Александр Венедиктов заявил в Telegram со ссылкой на государственные СМИ Белоруссии, что Виктор Бабарико скоро будет освобождён.

Ранее белорусский банкир Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова объявили о создании новой политической партии «Вместе». По словам Бабарико, у партии будут источники финансирования. У неё будет «системный взгляд», что позволит объединить всех вокруг этой политической силы.

Бизнесмен более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. За несколько часов до этого представители его предвыборного штаба подали в Центризбирком документы для регистрации Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии. Он единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.