https://static.news.ru/photo/483d6634-e51e-11e9-9de9-fa163e074e61_660.jpg Мост через реку Ингури. Граница между Грузией и Абхазией Фото: Marcin Konsek / Wikimedia Commons

Правительство Абхазии сняло ограничение на пересечение границы с Грузией, которое было введено в июне после антироссийских выступлений в Тбилиси.

В Службе государственной безопасности республики сообщили, что временные ограничения были отменены сегодня, 2 октября, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе рассказала, что, по её мнению, может вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии. Политик убеждена, что единственный выход из сложившейся ситуации — начало прямого переговорного процесса с Россией.