Правительство Абхазии сняло ограничение на пересечение границы с Грузией, которое было введено в июне после антироссийских выступлений в Тбилиси.
В Службе государственной безопасности республики сообщили, что временные ограничения были отменены сегодня, 2 октября, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе рассказала, что, по её мнению, может вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии. Политик убеждена, что единственный выход из сложившейся ситуации — начало прямого переговорного процесса с Россией.
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