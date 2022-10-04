А мысль неплохая: пока Кремль оценивает идеи Маска, Киев их проклинает Не исключено, что Маск станет одним из миротворцев в российско-украинском конфликте

Фото: EPA/ТАСС

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск и президент Украины Владимир Зеленский, которые до сих пор, казалось, находятся в одном лагере по основанию общей неприязни к России, оказались на грани «разрыва отношений» после того, как первый обнародовал свой план по прекращению длящегося уже восьмой месяц вооруженного конфликта. Между тем, что Маск снова обгоняет время и для подобных предложений время еще не пришло.

Илон Маск, чьи технологические идеи некоторые называют «визитной карточкой устремленного в космос человечества», оказался не на высоте, когда попробовал себя в качестве миротворца. Самым неожиданным для него — и для многих политологов — оказалось то, что «прилетело» ему со стороны, которой он совершенно искренне сочувствует, — из Киева.

Инициатива Маска состоит в том, чтобы решить спор между Киевом и Москвой путем проведения еще одного референдума в четырех областях Украины, которые российские власти объявили на днях новыми субъектами Российской Федерации. Такой референдум, по идее создателя SpaceX и Tesla, мог бы пройти под эгидой ООН, и его результаты обязались бы заранее признать в обоих враждующих государствах, какими бы итоги ни оказались. Конкретно его предложения выглядят так:

Фото: dan-news.info Кремль отвергает возможность повторных референдумов

Провести повторные выборы в подконтрольных РФ регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если так захочет народ.

Крым остается в России, как это было с 1783 года «до ошибки Хрущева».

Гарантируется водоснабжение Крыма.

Украина принимает нейтральный статус.

Будучи человеком дела, Маск сразу же запустил в своем Twitter опрос об отношении к такой идее. У миллиардера в этой сети микроблогов насчитывается более 107 млн читателей. Но поскольку Twitter недоступен для большинства российских пользователей, точку зрения россиян этот опрос во внимание принять не сможет.

Одним из первых на инициативу Маска откликнулся, ожидаемо, украинский президент Владимир Зеленский — тоже через Twitter и тоже в форме соцопроса, причем с заведомо известным результатом (в точности как на недавнем референдуме в четырех областях).

Какой Илон Маск (@elonmusk ) вам больше по душе: тот, который поддерживает Украину, или тот, который поддерживает Россию? — твитнул Зеленский.

Можно не говорить о том, что в Москве предложения о новом референдуме, скорее всего, не будут даже обсуждать. Зато Маск в одночасье настроил против себя всё население Украины, где его до этого почти что боготворили за то, что благодаря принадлежащей Маску компании Starlink ВСУ получили бесперебойную связь, но где после серии недавних успехов ВСУ царит эйфорическое настроение.

Откровеннее всего прокомментировал инициативу американского непрошеного «миротворца» посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Самое дипломатичное, что я могу ответить Маску на его предложение, это «отвали». И знай, что теперь никто из украинцев не станет покупать твои долбаные жестянки Tesla, — заявил дипломат.

Не поняли Маска и в некоторых странах НАТО. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter провел понятные для Маска аналогии:

Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/Global Look Press Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал идею Маска вслед за Зеленским

Если кто-нибудь отвинтит колеса у вашей Tesla, это не сделает его законным владельцем этих колес или всего автомобиля. Даже если похититель будет утверждать, что колеса сами этого пожелали, — сострил Науседа.

Маск, который явно не ожидал такой реакции из Киева, быстро ответил Зеленскому, что тот его неправильно понял. По словам американца, им движет забота о сохранении Украины как государства, потому что та ни при каких обстоятельствах и ни при какой «поддержке трибун» не сможет победить в войне с Россией просто из-за разницы в весовых категориях.

Мне безразлично, насколько мое предложение популярно или нет. Важно, что в тотальной войне победа Украины маловероятна. Если для вас важна судьба украинского народа, вам надо искать мира. Иначе количество жертв по обе стороны будет колоссальным, — «чирикнул» Маск в ответ Зеленскому.

Резко негативная реакция на предложение Маска (впрочем, как на любые предложения по заключению мира, если они подразумевают сохранение регионов Украины в составе РФ) вызвана официальной позицией Киева, заключающейся в том, что никакие переговоры с Москвой невозможны до тех пор, пока Украина не вернется к границам начала 2014 года. По мере того как украинское руководство, благодаря военно-технической помощи из НАТО, начинает больше верить в свои силы, в Киеве звучат и более смелые заявления: например, что мир возможен лишь при условии демилитаризации России, разоружения ее ядерных арсеналов, наказания «военных преступников» и ухода Владимира Путина с поста президента. Такие условия озвучивали в последнее время помощник президента Зеленского Михаил Подоляк и сам президент Украины.

Выступи Маск с чем-то подобным, скажем, в марте, реакция из Киева была бы, вероятно, более благосклонной, сказал NEWS.ru политолог, генеральный директор РСМД Андрей Кортунов.

К сожалению, как показывает вся история войн, стороны готовы идти на мирное соглашение только тогда, когда одна из них ощущает, что терпит поражение и для нее мир — возможность спасти хотя бы то, что осталось. Если же соотношение сил более-менее равновесное или по крайней мере стороны считают его таковым, то ни у одной из них нет мотивации останавливаться на полдороге. Сейчас на украинско-российском фронте именно такое положение, когда в Киеве ощущают, что перехватили стратегическую инициативу, и всерьез рассчитывают вернуть ситуацию не только к положению на февраль 2022 года, но и на февраль 2014-го. Поэтому прогноз скорее пессимистический: конфликт грозит перейти в положение замороженного, и такое состояние «ни мира, ни войны» может длиться десятилетиями, как это показывают примеры Карабаха, Корейского полуострова, Тайваня, да и, кстати, Южных Курил, где территориальный спор не улаживается уже более 70 лет. Но спор с Токио отличается от спора с Киевом тем, что у нас с Японией нет сухопутной границы протяженностью две тысячи километров, которая будет служить постоянным источником напряженности. Скорее это будет похоже на ирано-иракскую войну, которая шла восемь лет и при этом ни одна из сторон не смогла сколь-нибудь далеко продвинуться на вражескую территорию. Только когда обеим сторонам стало ясно, что они могут перемалывать чужие и собственные ресурсы до бесконечности, Багдад и Тегеран заключили мир. Я опасаюсь, что пока в Москве и Киеве не будет проявлена политическая воля, дабы не повторять такой сценарий, никакие Илоны Маски не убедят их лидеров сесть за стол переговоров. Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД)

Тем временем Маск не оставляет надежды стать миротворцем. Получив жесткую реакцию на свое первое предложение, он написал в Twitter: «Тогда давайте попробуем так: воля жителей Донбасса и Крыма должна решить, принадлежат ли они России или Украине».

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал часть идей Маска «заслуживающими внимания»

На инициативу Маска уже ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как ни странно, он оценил ее в довольно позитивном ключе.

Мы, конечно, заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, многим на Украине, в Польше и так далее, в прибалтийских республиках, в первую очередь не дала спать ботам, которые так активно принимали участие в голосовании, — заявил Песков 4 октября. — На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации... Там многие идеи заслуживают внимания.

При этом пресс-секретарь российского президента отверг идею повторного референдума. По его словам, жители новых территорий уже высказали свое мнение и «здесь ничего другого быть не может».