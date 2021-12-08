30 лет спустя: СНГ сохраняет смысл, но теряет принципы

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств готовилось в ночь на 8 декабря, подписано было в 10 часов утра. Под документом, завершающим 69-летнюю историю СССР, поставили свои подписи шесть человек. Россию представляли президент Борис Ельцин и госсекретарь Геннадий Бурбулис. С белорусской стороны — глава государства Станислав Шушкевич и глава правительства Вячеслав Кебич. Украину — президент Леонид Кравчук и премьер-министр Витольд Фокин. Президента СССР на подписание исторического соглашения не пригласили. Проинформировали его обо всём постфактум, но после того, как Ельцин сообщил о ликвидации советской страны президенту США Джорджу Бушу. Достигло ли новое образование целей, какие были поставлены в самом начале? Политики, имеющие непосредственное отношение к тем событиям, подвели итоги 30-летнего пути Содружества в беседах с NEWS.ru.

Соглашение об СНГ часто называют приговором великой державе, а инициаторов документа — её могильщиками. Есть также мнение, что участники подписания Беловежских соглашений перехватили инициативу у Михаила Горбачёва, который предложил союзный договор руководителям республик в октябре 1991 года. Вариант Горбачёва предполагал создание конфедерации вместо «единого и нерушимого» СССР. У конфедерации даже было уже название — Союз Суверенных Государств (ССГ). Тот же смысл вложили в соглашение об СНГ и лидеры трёх славянских республик, но только не предусмотрели поста президента СССР и других «общеконфедеративных» должностей, другими словами, отправили в отставку Горбачёва и всех руководителей союзного звена.

Создание СНГ стало попыткой сохранить всё то позитивное, что осталось от единого государства, интеграционные связи советского пространства, подчеркнул в беседе с NEWS.ru тогдашний председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

Соглашение об СНГ отвечает всем требованиям конфедерации. А Горбачёв только хотел спасти свою должность, но она была попросту не нужна. Республикам было важно сохранять отношения, оставаться в ключевых вопросах вместе. Критикуют название нашего соглашения, а не его суть. Конкретно к каждому пункту никто никаких претензий предъявить не может, — заявил один из инициаторов создания СНГ. Станислав Шушкевич бывший председатель Верховного Совета Белоруссии бывший председатель Верховного Совета Белоруссии

Оппоненты Шушкевича утверждают, что страны — участницы СНГ уже давно выработали двусторонние соглашения и не нуждались в координирующих центрах. Заседание глав стран СНГ такие политики называют «клубом людей, которые не смогли цивилизованно расстаться».

Не видит особого смысла в соглашении об СНГ и бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов, напомнивший в разговоре с NEWS.ru малоизвестные обстоятельства его подготовки.

Ельцин совершил удачный переворот. Меня он отправил во главе делегации в Сеул, чтобы удалить подальше от места подписания соглашения. Окажись бы я в Москве тогда, всё бы сделал, чтобы его не подписали. Напомню, что этому соглашению предшествовало обострение ситуации в Чечне, где власть незаконно захватил Дудаев, — рассказал бывший спикер российского парламента.

Борис Ельцин и Станислав Шушкевич Соколов Дмитрий/ТАСС

По словам Хасбулатова, 7 ноября 1991 года Ельцин ввёл режим ЧП на территории Чеченской Республики, но главнокомандующим вооружёнными силами оставался Горбачёв, который не выделил войска для обеспечения режима. Ельцин был взбешён таким решением президента СССР. Хасбулатов хорошо помнит, как Ельцин в сердцах поделился с ним: «Я его спас от ГКЧП, путчистов мы разгромили, а он мою первую серьёзную акцию по наведению порядка в стране перечеркнул!» Спикер парламента напрямую тогда обратился к Горбачёву, но тот и ему отказал в помощи: «Никаких войск! Договаривайтесь с Дудаевым мирным способом».

После столь категоричного отказа, продолжает Хасбулатов, президент Ельцин распорядился переработать Договор об образовании ССГ в новый документ, который бы сохранял конфедерацию , но без центральной власти. Ельцин понимал, что в противном случае Горбачёв не даст ему полноценно руководить Россией.

[Сергей] Шахрай, [Геннадий] Бурбулис, [Сергей] Станкевич принялись за разработку документа. Никакую конфедерацию СНГ не предполагало. В итоге получили то, что получили. Пришлось всем нам приспосабливаться. Но я пытался вдохнуть в это содружество свежие идеи: по моей инициативе создали Межпарламентскую ассамблею СНГ в Петербурге. Договорился с мэром Собчаком о передаче ассамблее Таврического дворца, находившегося в жутком состоянии, чуть ли не туалеты в его коридорах устроили. Мы его отремонтировали. Но Ельцин с самого начала относился формально к СНГ, вот и вышел такой блёклый результат, — разочаровано отметил собеседник. Руслан Хасбулатов бывший председатель Верховного Совета России бывший председатель Верховного Совета России

В рамках СНГ регулярно проходят саммиты различного уровня, подписываются интеграционные документы, но работа в рамках Содружества всё равно остаётся менее эффективной, чем на полях других образований: Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, «Восточного партнёрства». Хотя многие эксперты убеждены, что потенциал СНГ до конца ещё не использован. Несмотря на не столь внушительные заслуги, СНГ не должно прекратить существование, основополагающие принципы Содружества надо сохранять и укреплять, а не нарушать, считает Станислав Шушкевич.

Мы ведь не зря прописали в соглашении пункт об уважении территориальной целостности друг друга и неприкосновенности существующих границ. А разве все члены СНГ поступают именно так друг к другу? Надо сохранять ключевые принципы и дух документа, которые открывают возможности для сотрудничества между республиками Содружества, — заключил экс-глава Белоруссии.

21 декабря 1991 года в Алма-Ате главы 11 республик (кроме республик Балтии и Грузии) подписали декларацию о целях и принципах СНГ. На здании, в котором прошло подписание, вскоре появилась мемориальная доска, что именно здесь было образовано Содружество. Получается, Алма-Ата перехватила это право у белорусского санатория «Вискули», возможно, потому что нынешний президент Белоруссии ценит больше другую интеграцию — Союзный договор РФ и РБ, а про Беловежские соглашения отзывается с пренебрежением, рассказывая журналистам, что даже пытался сорвать их подписание, будучи депутатом Верховного Совета Белоруссии.