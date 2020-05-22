Звёзды Голливуда передадут свои соцсети специалистам по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/97d4af76-9c26-11ea-a31b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Blake/Global Look Press

Голливудские актёры и актрисы примут участие в кампании #PasstheMic («Передай микрофон»), в рамках которой они на один день передадут контроль над своими аккаунтами в соцсетях специалистам по коронавирусу. В акции примет участие множество артистов, среди которых Джулия Робертс, Хью Джекман, Сельма Хайек, Милли Бобби Браун, Конни Бритон, Шейлин Вудли, Рэйн Уилсон, Дэвид Ойелоуо и Кристофер Хивью.

Благотворительная организация ONE Campaign опубликовала видео, на котором звёзды шоу-бизнеса прощаются со своими соцсетями. Вместо них врачи и специалисты будут делиться с подписчиками фактами о COVID-19 и рассказывать, как пережить пандемию.

Сосредоточив внимание на данных, науке и фактах, мы привлекли ведущих мировых экспертов, чтобы объяснить, что мы все вместе можем сделать для борьбы с пандемией, — говорится в описании к ролику.

Как писал NEWS.ru, новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити проводит благотворительное чтение повести «Джеймс и гигантский персик» британского писателя Роальда Даля. Собранные средства пойдут в фонд Partners in Health, который поддерживает работников системы здравоохранения и нуждающихся.