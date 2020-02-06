https://static.news.ru/photo/00789d1c-48df-11ea-966d-fa163e074e61_660.jpg Джаред Падалеки Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр и исполнитель одной из главных ролей в сериале «Сверхъестественное» Джаред Падалеки пошутил над национальной валютой Белоруссии.

Падалеки опубликовал в Instagram фотографию, на которой он держит в руке купюры белорусских рублей в 50 копеек и 25 рублей.

Теперь, когда я вижу, что никаких серьёзных последствий не будет, хотел бы публично поблагодарить Белоруссию за решение по поводу дизайна официальной валюты. Я бы сказал, что у нас был идеальный телефонный разговор. (Но лось должен был стоить больше!) — написал артист.

У персонажа Сэма Винчестера из сериала «Сверхъестественное», которого играет Падалеки, прозвище Лось. Этим именем поклонники телешоу стали называть и самого актёра, который в том числе выпускает сувениры с изображением парнокопытного.

Белорусские фаны сериала отметили, что такие купюры, к сожалению, уже выведены из оборота. К обсуждению подключился МИД Белоруссии, который пригласил артиста посмотреть на лосей Беловежской пуще, отмечает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года Джареда Падалеки задержали в техасском городе Остин за пьяную драку.