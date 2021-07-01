Звезда «Сватов» Добронравов снялся в новом фильме Дружининой

Режиссёр Светлана Дружинина сообщила в Instagram, что пригласила в свой новой фильм «Гардемарины-1787. Война» звезду сериала «Сваты» Фёдора Добронравова.
Федя играет роль, которая действительно была в истории. Потому что гренадёр Степан Новиков очень во многом помог Суворову во время Кинбурнского сражения, за что был представлен к награде, — пояснила она.
Дружинина пообещала подписчикам позже обязательно опубликовать видео со съёмок эпизодов с участием Добронравова. На тех кадрах, что режиссёр показала сейчас, актёр уже одет в костюм и, судя по всему, абсолютно готов к началу съёмок.
Федя будет таскать пушки и вытаскивать разрывную пулю из левой руки Суворова! — сказала режиссёр.