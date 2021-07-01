Звезда «Сватов» Добронравов снялся в новом фильме Дружининой

Режиссёр Светлана Дружинина сообщила в Instagram, что пригласила в свой новой фильм «Гардемарины-1787. Война» звезду сериала «Сваты» Фёдора Добронравова.

Федя играет роль, которая действительно была в истории. Потому что гренадёр Степан Новиков очень во многом помог Суворову во время Кинбурнского сражения, за что был представлен к награде, — пояснила она.

Дружинина пообещала подписчикам позже обязательно опубликовать видео со съёмок эпизодов с участием Добронравова. На тех кадрах, что режиссёр показала сейчас, актёр уже одет в костюм и, судя по всему, абсолютно готов к началу съёмок.

Федя будет таскать пушки и вытаскивать разрывную пулю из левой руки Суворова! — сказала режиссёр.

Фёдор Добронравов дебютировал в кино в «Тайнах дворцовых переворотов» Светланы Дружининой и её мужа, оператора Анатолия Мукасея. С тех пор артист сохраняет с ними тёплые отношения.

Как же я мог отказаться (от предложения сыграть в «Гардемаринах». — NEWS.ru)? Вы же святая! Просто святая! — сделал актёр комплимент Дружининой.

Ранее артист рассказал о съёмках нового сезона сериалы «Сваты», который принёс ему наибольшую популярность и любовь зрителей. В нём Добронравов исполняет роль деревенского жителя Ивана Будько.

Деньги на создание фильма «Гардемарины-1787. Война» режиссёр Светлана Дружинина получила из резервного фонда правительства РФ. В мае 2021 года режиссёру было выделено 65 млн рублей.