Песню Баскова использовали для анимированной рекламы презервативов

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Компания Bubble Studios и стриминговый сервис «КиноПоиск HD» проведут трансляцию, во время которой покажут первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Ролик можно будет увидеть 27 мая.

Картина создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от...