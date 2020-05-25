Песню Баскова использовали для анимированной рекламы презервативов

Певец Николай Басков ещё до пандемии записал песню «Зараза» от автора «Ибицы» Антона Пустового. Теперь в Сети появился анимационный клип на эту песню, содержанием своим больше напоминающий рекламный ролик.
Идея сделать именно нарисованный материал пришла к Баскову из-за того, что во время пандемии обычные съёмки устроить очень сложно. Как рассказал сам певец, в клипе зритель может наблюдать классическую любовную историю. Однако происходит она в мире насекомых.
Такими увидели персонажей этого клипа его создатели. А была ли любовь? Могла ли эта история сложиться иначе? Должны ли мы без оглядки отдаваться на волю чувств? Все ли средства хороши для достижения цели? Здесь есть над чем поразмыслить и есть что обсудить, — цитирует Баскова KP.RU.
В клипе значительное место занимает реклама, в частности — презервативов.
Как ранее писал NEWS.ru, Басков признался, что всё детство был «поросёночком», да и сейчас любит хорошо поесть. На архивном фото, которое он выложил в Сеть, упитанный мальчик сидит в кресле с надетым на нос поросячьим пятачком, а в руке держит банан.