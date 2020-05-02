Басков показал детское фото в образе «поросёночка»

https://static.news.ru/photo/5f00d0c4-8c56-11ea-8f11-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Николай Басков признался, что всё детство был «поросёночком», да и сейчас любит хорошо поесть. На архивном фото, которое он выложил в Сеть, упитанный мальчик сидит в кресле с надетым на нос поросячьим пятачком, а в руке держит банан.

И вот этот поросёночек рос, рос и выросла такая большая... Что выросло?! — Ну, что выросло, то выросло, теперь уж не вернёшь, — подписал он фото в Instagram.

Несмотря на его неприглядный вид, поклонницы отметили, что зато в настоящее время артист выглядит великолепно.

Как писал NEWS.ru, ранее Николай Басков поделился необычным снимком, где он запечатлён с Еленой Воробей, загримированной под свадебный образ Ксении Собчак. Фото было сделано во время съёмок новогоднего шоу, где артисты представят пародию на скандальную свадьбу телеведущей с режиссёром Константином Богомоловым.