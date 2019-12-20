https://static.news.ru/photo/f0b4e108-248d-11ea-b459-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Николай Басков поделился необычным снимком, где он запечатлён с Еленой Воробей, загримированную под свадебный образ Ксении Собчак. Фото было сделано во время съёмок новогоднего шоу, где артисты представят пародию на скандальную свадьбу телеведущей с режиссёром Константином Богомоловым.

В новогоднюю ночь на канале @tvrussia обсудим свадьбу @xenia_sobchak в образ которой перевоплотилась @vorobei_elena , — написал Басков на своей странице в Intagram.

На фотографии Елену Воробей сложно узнать из-за большого слоя грима. Поклонникам певца показалось, что гримёры не справились с работой, и юмористка больше похожа на Любовь Успенскую, нежели на Собчак.

На Собчак вообще не похожа, скорее Успенская, где-то рядом. Басков красавец, впрочем, как всегда! — заметил один из пользователей.

Ой, я не фанат Собчак, но это прям страх какой-то. Ксения намного симпатичнее, — заступились за светскую львицу юзеры.

Среди комментаторов фото отметилась и сама Любовь Успенская. Она предложила Баскову жениться на Елене Воробей и предположила, что они могут стать хорошей парой.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября, в пятницу. Пара прибыла в ЗАГС, проехав лёжа в открытом катафалке через центр Москвы. Уже вечером, на праздновании, невеста исполнила жениху номер со стриптизом на глазах у гостей, писал NEWS.ru.