Звезда «Пианиста» снимется в первой англоязычной ленте Джона Тренгова

Звезда военной драмы о Варшавском гетто «Пианист» Эдриан Броуди, а также Джесси Айзенберг («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Социальная сеть») снимутся в первом англоязычном фильме Джона Тренгова. К ним присоединится актриса Райли Кио («Дом, который построил Джек», «Под Сильвер-Лэйк»), передаёт Variety.

Южноафриканский режиссёр работает над триллером Manodrome. В центре сюжета — водитель Uber Ральфи (Айзенберг). Персонаж занимается культуризмом и медленно теряет контроль над реальностью из-за культа маскулинности.

В 2018-м полнометражный дебют Тренгова «Рана» оказался в шорт-листе «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В ленте говорят на языке коса, одном из официальных языков в ЮАР.

Накануне стало известно, что номинанты на премию «Оскар» американский актёр Джейк Джилленхол и британская артистка Ванесса Кирби снимутся в триллере Тома Бидегена «Внезапно». В центре сюжета — отпуск влюблённых в Южной Атлантике, превратившийся в «кошмарное путешествие».

Ранее сообщалось, что эротический триллер «Основной инстинкт» режиссёра Пола Верховена впервые покажут в кинотеатрах России. Картина появится на экранах 29 июля. Зрители увидят отреставрированную версию фильма с Майклом Дугласом и Шерон Стоун в главных ролях.

В ленту добавят сцены, вырезанные по соображением цензуры в США. Премьера «Основного инстинкта» состоялась в 1992-м на открытии Каннского кинофестиваля.