Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

https://static.news.ru/photo/f41f3cac-8faa-11ea-9baa-fa163e074e61_660.jpg Карен Гиллан Фото: ImagePressAgency/face to face /Global Look Press

Звезда сериала «Доктор Кто» и блокбастера «Мстители» Карен Гиллан исполнит главную роль в перезагрузке «Пиратов Карибского моря».

Компания Disney решила продолжить кинофраншизу без участия Джонни Деппа, исполнившего роль Джека Воробья в четырёх частях фильма, сообщает The Disinsider.

Точной информации о том, проводила ли студия переговоры с актрисой или её представителями, нет.

Как писал NEWS.ru, Карен Гиллан сыграет пиратку по имени Ред. Продюсеры планируют сделать новые части «Пиратов» непохожими на предыдущие, уделив больше внимания женским персонажам.