Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Звезда сериала «Доктор Кто» и блокбастера «Мстители» Карен Гиллан исполнит главную роль в перезагрузке «Пиратов Карибского моря».
Компания Disney решила продолжить кинофраншизу без участия Джонни Деппа, исполнившего роль Джека Воробья в четырёх частях фильма,
Точной информации о том, проводила ли студия переговоры с актрисой или её представителями, нет.
Как писал NEWS.ru, Карен Гиллан сыграет пиратку по имени Ред. Продюсеры планируют сделать новые части «Пиратов» непохожими на предыдущие, уделив больше внимания женским персонажам.
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