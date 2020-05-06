Кино

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

17:52, 06 мая 2020
Карен Гиллан Карен Гиллан Фото: ImagePressAgency/face to face /Global Look Press

Звезда сериала «Доктор Кто» и блокбастера «Мстители» Карен Гиллан исполнит главную роль в перезагрузке «Пиратов Карибского моря».

Компания Disney решила продолжить кинофраншизу без участия Джонни Деппа, исполнившего роль Джека Воробья в четырёх частях фильма, сообщает The Disinsider.

Точной информации о том, проводила ли студия переговоры с актрисой или её представителями, нет.

Как писал NEWS.ru, Карен Гиллан сыграет пиратку по имени Ред. Продюсеры планируют сделать новые части «Пиратов» непохожими на предыдущие, уделив больше внимания женским персонажам.

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