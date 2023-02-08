Звезда «Эффекта бабочки» оглох из-за волчанки Звезда «Эффекта бабочки» Эштон Кутчер оглох на одно ухо из-за волчанки

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эштон Кутчер

Американский актер Эштон Кутчер, известный по роли Эвана Треборна в фильме «Эффект бабочки», рассказал, что частично оглох из-за волчанки (васкулита), сообщает издание People. По его словам, из-за ухудшения слуха он не слышал, что ему кричали фотографы на премьере комедии «К тебе или ко мне?», в которой сыграл с Риз Уизерспун.

Я не очень хорошо слышу, глух на одно ухо, слышу только другим. Не понимаю, кто выкрикивает мое имя, а на красной дорожке многие кричат: «Риз, Эштон! Сюда! Посмотри сюда!» В какой-то момент думаешь: «Боже, кошмар, посмотреть в камеру? Хорошо. Все, закончили? Отлично», — сказал актер.

В августе 2022 года Кутчер сообщил, что перенес обострение волчанки, что повлияло на его опорно-двигательный аппарат. Ему понадобилось около года для восстановления.

Ранее стало известно, что актеру Джереми Реннеру, известному по роли Соколиного Глаза в фильмах Marvel, могут ампутировать ногу, иначе ему предстоит провести остаток жизни в инвалидном кресле. Звезду «Мстителей» уже дважды прооперировали. Реннер остается под вниманием врачей с начала января, актера госпитализировали после того, как он получил травму, попав под колеса снегоуборочной машины.