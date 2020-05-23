Зудина показала снимки со своих первых кинопроб 1984 года

https://static.news.ru/photo/1d7951aa-9cf3-11ea-b1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/marinazudina_official

Российская актриса Марина Зудина поделилась кастинговыми фотографиями, которые отправила на «Мосфильм» перед получением своей первой главной роли в 1984 году.

По словам актрисы, фотографии передали создателями «Валентина и Валентины», «По главной улице с оркестром» и других советских картин. На снимках ей 19 лет.

Зудина дебютировала в большом кино в 1984-м, во второстепенной роли в фильме «Ещё люблю, ещё надеюсь». Год спустя на экраны вышел фильм «Валентин и Валентина» режиссёра Георгия Натансона, в котором актриса исполнила главную роль.

Как писал NEWS.ru, Зудина — вдова режиссёра и актёра Олега Табакова — призналась, что появление дочери 14 лет назад наверняка продлило жизнь артиста. Табаков умер в 2018 году, когда ему было 82 года.