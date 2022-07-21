«Зреет катастрофа»: киножурналист оценил перспективы российского проката Киножурналист Шнейдеров: ситуация с кинопрокатом в России близка к катастрофе

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Ситуация с кинопрокатом в России близка к катастрофе, сообщил киножурналист и автор программы «Синемания» Давид Шнейдеров в разговоре с «Радио 1». По его словам, раньше выходило около 100-120 отечественных картин в год и по пять импортных фильмов в неделю. В связи с этим спикер задался вопросом, что же теперь показывать в кино.

Чем теперь заполнить кинотеатры, совершенно непонятно. Даже если осыпать кинематографистов денежным дождем, выхлоп будет через год, не ранее. А то и через два. Фильмы снимаются долго, качественные — еще дольше. Поэтому зреет катастрофа для наших кинотеатров, — сказал Шнейдеров.

Он добавил, что таланты в отрасли кино все равно пробьются, но как до тех пор будут существовать кинотеатры и что показывать — непонятно.

Президент кинокомпании «Каропрокат» Алексей Рязанцев ранее рассказал, что ситуация с отечественным кинопрокатом аховая. «Это даже шоком назвать нельзя. Катастрофа, коллапс», — описал он происходящее. Попытки вернуть полуторагодовалый репертуар и советские киноленты, показы индийского и китайского кино — всё это не работает.