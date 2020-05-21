Журналист доказал, что Disney создаёт песни для мультфильмов по шаблонам

https://static.news.ru/photo/74bc31ba-9b5b-11ea-b03e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Репортёр канадской вещательной компании CBC Джастин Макэлрой доказал, что студия Disney пишет песни для своих мультфильмов по одинаковым шаблонам. Он заявил, что композиции похожи не только текстами и звучанием, но и тем, как режиссёры используют их в картинах.

Макэлрой выделил 18 шаблонов. Например, песня отражает тему фильма или повторяет его название несколько раз. Отрицательный персонаж обычно поёт после главных героев, а в тексте они их высмеивали.

This Is The Movie (26 entries):



- It summarizes the theme of the film or says its title several times

- It is at the beginning of the film (exception: Beauty and the Beast, Pocahontas)

- It is first sung by a chorus, or an unseen or minor character (exception: Pocahontas) pic.twitter.com/yEk048reux — Justin McElroy (@j_mcelroy) May 18, 2020

По его словам, в фильмах обязательно должны быть номера о житейской мудрости или момент, когда второстепенный персонаж подбадривает протагониста. Он также составил таблицу, в которой наглядно распределил все песни по категориям.

This is the Disney Songbook Table of Elements.



It contains every single original Disney animated song, put in categories, organized by time era, and colour-coded for specific films. pic.twitter.com/Ay8s410ytZ — Justin McElroy (@j_mcelroy) May 18, 2020

Как писал NEWS.ru, американская версия журнала Esquire опубликовала список фильмов своего автора Райана Д’Агостино, в который вошли фильмы для просмотра во время карантина. Он составил его 20 лет назад.