Кино

Журналист доказал, что Disney создаёт песни для мультфильмов по шаблонам

14:54, 21 мая 2020 13
Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Репортёр канадской вещательной компании CBC Джастин Макэлрой доказал, что студия Disney пишет песни для своих мультфильмов по одинаковым шаблонам. Он заявил, что композиции похожи не только текстами и звучанием, но и тем, как режиссёры используют их в картинах.

Макэлрой выделил 18 шаблонов. Например, песня отражает тему фильма или повторяет его название несколько раз. Отрицательный персонаж обычно поёт после главных героев, а в тексте они их высмеивали.

По его словам, в фильмах обязательно должны быть номера о житейской мудрости или момент, когда второстепенный персонаж подбадривает протагониста. Он также составил таблицу, в которой наглядно распределил все песни по категориям.

Как писал NEWS.ru, американская версия журнала Esquire опубликовала список фильмов своего автора Райана Д’Агостино, в который вошли фильмы для просмотра во время карантина. Он составил его 20 лет назад.

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