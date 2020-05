Журналист доказал, что Disney создаёт песни для мультфильмов по шаблонам

Макэлрой выделил 18 шаблонов. Например, песня отражает тему фильма или повторяет его название несколько раз. Отрицательный персонаж обычно поёт после главных героев, а в тексте они их высмеивали.

This Is The Movie (26 entries):



- It summarizes the theme of the film or says its title several times

- It is at the beginning of the film (exception: Beauty and the Beast, Pocahontas)

- It is first sung by a chorus, or an unseen or minor character (exception: Pocahontas) pic.twitter.com/yEk048reux