Журнал Empire определил десять лучших фильмов XXI века

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Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова рассказала в Instagram о том, как приехала в Москву, чтобы реализовать мечту об актёрской карьере.

Она отметила, что у неё с собой было всего пять тысяч рублей, поэтому пришлось зарабатывать на жизнь в качестве продавца-консультанта. График работы был очень удобным, чтобы ходить по различным кастингам....