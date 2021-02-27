Журнал Empire определил десять лучших фильмов XXI века

Эксперты британского журнала Empire составили топ-10 лучших фильмов XXI века. По их мнению, лучшей лентой стала работа режиссёра Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости».
В опубликованном рейтинге на второй строчке
Также в топ-10 включены фильмы «Начало», «Лунный свет», «Социальная сеть», «Мстители: Война бесконечности», «Прочь», «Лабиринт Фавна» и «Трудности перевода».
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне выбрали лучший фильм о любви. Фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби» (1984), как и десять лет назад, занял первое место в рейтинге. Он опередил и «Титаник» (1997), и «Красотку» (1990). Советскую ленту поддержали 13% опрошенных, «Титаник» Джеймса Кэмерона — 10%.