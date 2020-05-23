Жерар Депардье в России признан пострадавшим от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d2eea45e-9e2e-11ea-98ef-fa163e074e61_660.jpg Жерар Депардье Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный актёр Жерар Депардье может рассчитывать на отсрочку по уплате в России налогов. Исполнитель, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель (ИП) в сфере культуры и искусства, признан пострадавшим от пандемии коронавируса.

Депардье попал в перечень ИП на получение господдержки, рассказал его юрист Юрий Мосман, сообщает ТАСС. Он отметил, что французу, как и другим ИП из этой сферы, разрешено воспользоваться налоговой отсрочкой, но он откажется, поскольку заранее выплатил налоги.

В случае получения дохода мы сразу резервируем часть на уплату налогов, так что зачем ему ждать, когда он может сразу оплатить? — объяснил Мосман.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса. Шнуров в шутку спросил Пригожина, неужели они с певицей Валерией начали «готовить каши из ботвы».