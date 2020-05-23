Жерар Депардье в России признан пострадавшим от COVID-19

Известный актёр Жерар Депардье может рассчитывать на отсрочку по уплате в России налогов. Исполнитель, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель (ИП) в сфере культуры и искусства, признан пострадавшим от пандемии коронавируса.
Депардье попал в перечень ИП на получение господдержки, рассказал его юрист Юрий Мосман,
В случае получения дохода мы сразу резервируем часть на уплату налогов, так что зачем ему ждать, когда он может сразу оплатить? — объяснил Мосман.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса. Шнуров в шутку спросил Пригожина, неужели они с певицей Валерией начали «готовить каши из ботвы».
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