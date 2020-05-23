Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
Шнуров в шутку спросил Пригожина, неужели они с певицей Валерией начали «готовить каши из ботвы», а жизнь повернулась к семье «не фасадом, а фанерой».
Музыкант предложил 5,7 млн своих подписчиков в Instargam скинуться «кто чем может» на сосиски для «исхудавшго совсем поди» Пригожина.
Как писал NEWS.ru, 22 мая продюсер заявил, что многие артисты «оказались в чудовищной ситуации», лишившись заработков, а «первая десятка самых популярных и востребованных звёзд» практически бедствует.
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