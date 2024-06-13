«За гранью»: звезда «Глухаря» раскрыла планы покинувшего РФ актера Белого Виктория Тарасова: Белый покинул РФ после подготовки «подушки безопасности»

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Анатолий Белый

Актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из России в Израиль спустя год после начала СВО, обратила внимание звезда сериала «Глухарь», актриса Виктория Тарасова. В эксклюзивном интервью для NEWS.ru в рамках 11-го Забайкальского Международного Кинофестиваля она предположила, что ее коллега все это время зарабатывал финансовую «подушку безопасности».

[Белый] не смотался из России сразу после начала СВО, а год просидел, зарабатывал деньги, видимо, финансовую «подушку безопасности» себе готовил. И только потом свалил. Тоже подлость, вообще за гранью, — говорит актриса.

Она рассказала, что вместе с Белым начинала карьеру в театре «Шалом» в Москве после окончания театрального института имени Щепкина. Начинающий актер с фамилией Вайсман взял псевдоним Белый. Ему тогда негде было жить и он «спал в гримерной». На глазах у Тарасовой развивался его роман с актрисой Мариной Голуб.

Я, честно говоря, тогда не могла понять, искренне ли он любил Марину или же стал за ней ухаживать потому, что она была уже состоявшейся артисткой и могла помочь ему в карьере. Теперь по его поступкам я понимаю, что он всегда был весьма «продуманным», — отмечает Тарасова.

В январе сообщалось, что моноспектакль Белого «Я здесь» не пользуется спросом у зарубежной публики. Билеты на его выступление в Тбилиси перед показом остались практически не раскупленными. В конце 2023 года спектакль беглого российского актера отменили и в Париже. Как утверждается, причиной стал маленький спрос на выступление.