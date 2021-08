Юмор, Элджей и кровавое безумие: каким получился новый «Отряд самоубийц»

Первый боевик с элементами комедии «Отряд самоубийц» от режиссёра Дэвида Эйра и кинокомпании Warner Bros. по комиксам DC вышел в прокат в 2016 году и получил неплохие кассовые сборы (более $745 млн). Тем не менее фильм был раскритикован за неоправданные ожидания и слабый сюжет. Картина даже удостоилась двух номинаций на антипремию «Золотая малина».

Несмотря на это, из-за успешных кассовых сборов съёмки продолжения были лишь вопросом времени. На режиссёрское кресло намеревались вернуть Эйра, однако тот ушёл из проекта. Сменивший его Гэвин О’Коннор не поладил со студией и последовал за предшественником. Тогда к работе привлекли режиссёра «Стражей галактики» Джеймса Ганна, который охотно взялся за написание сценария.

В тот момент Ганн оказался без работы из-за скандала с некорректными шутками в Twitter. Хотя успех двух частей «Стражей галактики» от Marvel Studios и Disney был оглушителен, режиссёра и сценариста не взяли в разработку третьей части из-за чёрного юмора на его страницах в социальных сетях. При этом посты, о которых шла речь, были размещены почти 10 лет назад. В Warner Bros. быстро спохватились и подобрали брошенного Disney режиссёра, предоставив ему полную свободу творчества.

Пользователи Сети пишут: «Фильм не для брезгливых». Успевшие посмотреть картину зрители подтверждают, что «Отряд» заслуживает рейтинг «18+», с которым вышел в прокат почти во всех странах.

Новый и бескомпромиссный «Отряд самоубийц: Миссия навылет» не имеет отношения к предыдущей адаптации комикса от студии с одноимённым названием. Ганн избавился от разработок своих предшественников по проекту и вернулся к началу, добавив в историю новых персонажей, свой авторский стиль и качественные саундтреки. Во время написания сценария он прежде всего представлял, какая музыка будет играть на фоне, и лишь после этого принимался за описание деталей.

Фильм повествует об отряде суперзлодеев, которым предложили вместо вечного тюремного заключения сотрудничество с правительством. Успешно выполненное задание поможет злодеям сократить сроки наказания. При этом выбора у них в целом нет: членам отряда вживляют в голову взрывчатку, из-за чего бегство становится равным смерти.

Из первого фильма Ганн вернул к ролям Марго Робби (Харли Квинн), Виолу Дэвис (Аманда Уоллер), Юэля Киннамана (Рик Флэг) и Джая Кортни (Капитан Бумеранг). При этом картина включает много новых персонажей, которые, на удивление, успевают раскрыться и полюбиться зрителям. Идрис Эльба сыграл злодея Роберта Дюбуа (Бладспорт), Джон Сина воплотил Кристофера Смита (Миротворец), Натану Филлиону досталась роль Флойда Белкина, а Сильвестру Сталлоне — Короля Акул. Последнего, к слову, озвучивал для российского проката рэпер Элджей, и новости об этом вызвали неоднозначную реакцию. Во всяком случае, ознакомившиеся с лентой в оригинале зрители советуют смотреть её с субтитрами — хотя бы ради голоса Сталлоне.

Примечательно, что во время просмотра злодеи перестают быть явными антагонистами, рассказывая свою реальную историю и мотивы. Именно этим в первую очередь и запоминается картина: она заставляет зрителя сочувствовать плохим парням, подчёркивая, что абсолютного зла не бывает.

Блогеры успели охарактеризовать фильм как уникальный в плане стиля, однако фанаты ещё одной киноадаптации комиксов — «Стражей галактики» — готовы спорить. «Отряд» во многом напоминает историю о космических путешествиях Звёздного Лорда и его друзей. И ничего удивительного здесь нет: режиссёром обеих картин стал Ганн. Свои излюбленные авторские фишки он перенёс в новый проект, приправив мрачную историю комиксов DC своей любовью к музыке. Ганн получил полный карт-бланш и воспользовался этим как следует. Поклонники даже прозвали новый «Отряд самоубийц» DC-версией «Стражей галактики». И кажется, это можно воспринимать как комплимент.

«Отряд» объединяет в себе душевные сцены с кровавым насилием и шутит там, где слишком серьёзную атмосферу стоит разбавить юмором. Ганну удалось выверить баланс всех составляющих хорошего геройского боевика, не претендующего на главные призы, но оставляющего приятное послевкусие.

Несмотря на все положительные стороны, фильм успел ещё до выхода в прокат в России оказаться в центре скандала. В Великобритании премьера состоялась с рейтингом «15+», шокировав зрителей чрезмерным количеством сцен насилия. Фанаты недоумевали, как именно прокатчики определяют рейтинг картины.