Юлия Пересильд рассказала, как скотч помог её жизни на МКС

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В сети появился тизер-трейлер со съёмочной площадки второй части кинокартины «Аквамен». Джейсон Момоа рассказывает фанатам, что очень гордится фильмом и с нетерпением ждёт его выхода. При этом режиссёр Джеймс Ван предупредил поклонников, что фильм станет более «зрелым». Видеоролик опубликован на YouTube канале JoBlo Movie Trailers.

В опубликованных кадрах попали отдельные эпизоды из нового фильма, а также оригинальные рисунки художников картины. Накануне американский актёр Дольф Лундгрен разместил в Instagram снимок со съёмок сиквела. Тем самым он...