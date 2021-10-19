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Юлия Пересильд рассказала, как скотч помог её жизни на МКС

12:52, 19 октября 2021
Юлия Пересильд рассказала, как скотч помог её жизни на МКС Актриса Юлия Пересильд Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Актриса Юлия Пересильд раскрыла, какую привычку приобрела во время жизни на МКС. Она призналась, что после возвращения с орбиты продолжает крепко держать предметы в руках, так как в невесомости они разлетались в разные стороны, и их приходилось приклеивать к поверхностям скотчем. Об этом Пересильд рассказала на послеполётной пресс-конференции киноэкипажа корабля «Союз МС-18».

От космоса осталась привычка всё держать в руках. Ощущение, что если на секунду выпустишь, предмет улетит. Всё в корабле у нас было прикреплено на липучках и на скотче: сценарий, мои помада, тушь. Я и дома решила такой уголок себе сделать, чтобы всё было под рукой. С липучками и скотчем, — призналась актриса.

Киноэкипаж вернулся на Землю утром 17 октября. К этому времени космонавт Олег Новицкий проработал на борту МКС 191 сутки, снимавшие фильм «Вызов» Юлия Пересильд и Клим Шипенко — по 12 суток. Посадка корабля транслировалась Первым каналом.

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