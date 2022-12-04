«Я плохая бабушка»: Федосеева-Шукшина поведала о редких встречах с внуками Федосеева-Шукшина рассказала о невнимании к внукам в прошлом

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что редко видится с внуками и дочерью Марией. Звезда советского в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, что сын ее дочери Ольги Василий Шукшин и старшая дочь Марии Шукшиной Анна крайне редко навещают ее, а дочь Мария не приходит совсем.

Аня редко приходит. Я Васю очень люблю, но опять-таки, редко видимся. Я их очень всех люблю. Думаю, они меня тоже любят, просто иногда стесняются. Может, времени нет, — поделилась актриса.

В том, что родственники уделяют ей мало внимания, Федосеева-Шукшина видит и свою вину. Артистка рассказала, что не уделяла внимания внукам, хотя нянчить их надо было с детства, чтобы наладить тесную связь.

Я вообще-то плохая бабушка, потому что, когда родилась Анечка, у меня не было времени: я много работала, снималась. А надо гулять, надо встречаться, рассказывать, читать книжечки. У меня этого не получалось, — сожалеет актриса.

Сейчас за знаменитой матерью смотрит дочь Ольга, за что Федосеева-Шукшина ей очень благодарна и хвалит за внимательность и отзывчивость. Актриса считает, что дочь уделяет ей больше внимания, чем своему сыну.

Некоторое время назад семью Шукшиных буквально сотрясали скандалы из-за жилплощади. Внучка Анна судилась с бабушкой из-за квартиры в Санкт-Петербурге, предметом споров стал и квартира актрисы в Финляндии, записанная на внучку.

Я стала у Ани спрашивать: «Отдай мне эту квартиру обратно, перепиши ее на меня». У меня с ней были такие некрасивые сцены, скандальные, вплоть до суда. В итоге все получилось. Я теперь хозяйка квартиры, — рассказала 84-летняя артистка.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина в день юбилея дочери Марии попросила дочь чаще вспоминать и звонить ей, а также призвала помириться с родной сестрой Ольгой. «Всё-таки вспоминай иногда, что мама очень тебя любит, ждёт звонка», просила артистка.