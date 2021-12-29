«Я не был женат»: Карпов отметил неточность в фильме «Чемпион мира»

Советский и российский шахматист, депутат Госдумы Анатолий Карпов оценил в беседе с NEWS.ru новый фильм Алексея Сидорова «Чемпион мира» (в прокате — с 30 декабря). По мнению трёхкратного чемпиона мира по шахматам, лента достоверно отражает атмосферу и события, происходившие во время его драматичного поединка в Багио с гроссмейстером Виктором Корчным. При этом Карпов отметил одну неточность, допущенную создателями «Чемпиона мира» при рассказе о его личной жизни. Шахматист заявил, что в тот период не был женат, но признал, что у него была девушка.

Матч в Багио в своё время был на пике общественного интереса. И всё, что показано в фильме, отражает те события, которые были в шахматах, конкретно в моём матче с Корчным. Никаких там фантазий нет. Но матч настолько богат событиями, что они даже не все вошли в фильм, — рассказал Карпов.

Он отметил, что матч с Виктором Корчным (в фильме «Чемпион мира» Корчного играет Константин Хабенский, Карпова — Иван Янковский), воспринимался общественностью и властями СССР как политическая схватка с «невозвращенцем», «предателем». Однако Карпов, по его словам, всеми силами пытался дистанцироваться от политической составляющей матча.

Я этот матч воспринимал как спортивный. Но практически все участвовавшие лица и наблюдатели считали его политическим. Я от этого отстранился как мог, — подчеркнул шахматист.

Анатолий Карпов добавил, что в фильме «Чемпион мира» есть небольшая неточность, касающаяся его личной жизни в тот период.

Я на время матча женат не был. У меня была девушка, которая стала позже женой. Но надо было как бы усилить момент. Это небольшие временные искажения, — признался Карпов, выступивший консультантом фильма.

Ранее в российских кинотеатрах были представлены завершающий фильм трилогии про Человека-паука «Нет пути домой» и отечественная комедия «Ёлки-8», с которыми «Чемпиону мира» предстоит сразиться в новогоднем прокате. Новый «Человек-паук» уже поставил рекорд: первым в мире собрал в пандемию $1 млрд. Кассовые сборы «Ёлок-8» впечатляют меньше: как сообщали СМИ, комедия потерпела провал в тюменском прокате, несмотря на то что рекламировать ленту приезжала исполнительница одной из главных ролей Ольга Бузова.