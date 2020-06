Warner Brothers создаст новую игру по «Властелину колец»

Студия будет разрабатывать игру совместно с китайской интернет-компанией NetEase, о чём представители сообщили в Twitter. Отмечается, что вымышленная вселенная «Властелина колец» будет воспроизведена близко к тому, как она была показана в кино.

We are pleased to announce our collaboration with NetEase, Inc. on the mobile game development of The Lord of the Rings: Rise to War. Set in the Third Age of Middle-earth, this latest mobile strategy game will feature iconic characters and locations from the original trilogy. pic.twitter.com/2cwlnmiFtL