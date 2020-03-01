Warner Bros. выпустит новые эпизоды «Аниманьяков» и «Пинки и Брейна»

https://static.news.ru/photo/bde668f8-7822-11ea-ad35-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Пинки и Брейн» Фото: Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. планирует выпустить новые эпизоды мультсериалов «Аниманьяки» и «Пинки и Брейн».

К ролям вернутся все актёры озвучки оригинальных анимационных проектов: Роб Польсен (Якко и Пинки), Джесс Харнелл (Вакко), Тресс Макнилл (Дот) и Морис ЛаМарш (Брейн), сообщает ComicBook.

Уже сейчас запущены в производство два новых сезона «Аниманьяков» по заказу стримингового сервиса Hulu. О том, на каком этапе находится работа над «Пинки и Брейном», не сообщается.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros., по слухам, начала поиски нового актёра на роль супергероя Аквамена из одноимённого фильма вселенной DC. Сейчас персонажа играет американский актёр Джейсон Момоа.