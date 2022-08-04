Warner Bros. назвало дату выхода в прокат сиквела фильма «Джокер» Hollywood Reporter: Warner Bros. выпустит сиквел фильма «Джокер» 4 октября 2024 года

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Кинокомпания Warner Bros. выпустит в прокат продолжение психологического триллера «Джокер» 4 октября 2024 года. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на данные студии. Фильм будет называться «Джокер. Folie à Deux» («Безумие на двоих»).

Warner Bros. назначила дату выхода «Джокера 2». Сиквел (режиссера) Тодда Филлипса выйдет в прокат 4 октября 2024 года в кинотеатрах, — говорится в сообщении издания.

По имеющимся данным, главную роль в сиквеле, предположительно, вновь исполнит Хоакин Феникс.

Первая часть фильма «Джокер» вышла на экраны в 2019 году. Картина представила очередную версию версию происхождения главного антагониста супергероя Бэтмена в комиксах компании DC Comics. Фильм получил несколько премий «Оскар», в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший адаптированный сценарий». Хоакин Феникс стал лауреатом премии в номинации «Лучшая мужская роль». Также «Оскар» в номинации «Лучшая музыка к фильму» получил композитор Хильдур Гуднадоуттир.

Ранее режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс опубликовал в соцсетях фото с готовым сценарием продолжения. На выложенной фотографии исполнитель главной роли в прошлой картине Хоакин Феникс читает сценарий сиквела. Также предполагается, что в новом фильме появится персонаж Харли Квинн. В написании сценария также принимал участие Скотт Сильвер, работавший над первым «Джокером».