Warner Bros. изменила логотип фильма «Довод» после обвинений в плагиате

https://static.news.ru/photo/72cba6aa-9e6d-11ea-8666-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Кинокомпании Warner Bros. пришлось изменить логотип фильма «Довод» британского режиссёры Кристофера Нолана после обвинений в плагиате. Ситуацию разрешили без конфликта и суда.

Название картины, которое в оригинале звучит как Tenet, изначально было записано в двумя перевёрнутыми буквами, чтобы подчеркнуть «инверсию времени», о которой говорится в сюжете. Компания по производству запчастей для велосипедов Tenet Components заявила , что такое визуальное решение напоминает эмблему предприятия.

Когда мы узнали об этом — больше всего переживали о том, что многие, кто не слышали о компании, могут подумать, будто мы «украли» логотип у Нолана, когда на самом деле, мы запустились задолго до того, как этот фильм был анонсирован, — говорится в письме владельца компании Тайлера Дешейна.

Он заявил, что законное решение ситуации может обойтись ему в крупную сумму денег, поэтому он не собирается влезать в судебные разбирательства с крупной студией.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Премьера запланирована на 16 июля.