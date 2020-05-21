Кино

Warner Bros. показала новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана

10:54, 22 мая 2020
Кадр из фильма «Довод» Кадр из фильма «Довод» Фото: Warner Bros. Pictures

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Премьера запланирована на 16 июля.

Сюжет картины не раскрывается, но известно, что в центре истории — мир международного шпионажа. В актёрский состав фильма вошли Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.

Не путешествие во времени. Инверсия, — говорится в описании англоязычной версии ролика.

Ранее новый трейлер «Довода» был показан в онлайн-игре Fortnite. Геймеры смогли увидеть видео в ночь на 22 мая, писал NEWS.ru.

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