Warner Bros. показала новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Премьера запланирована на 16 июля.
Сюжет картины не раскрывается, но известно, что в центре истории — мир международного шпионажа. В актёрский состав фильма вошли Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.
Не путешествие во времени. Инверсия, — говорится в описании англоязычной версии ролика.
Ранее новый трейлер «Довода» был показан в онлайн-игре Fortnite. Геймеры смогли увидеть видео в ночь на 22 мая, писал NEWS.ru.
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