Warner Bros. показала новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана

https://static.news.ru/photo/452e62e0-9c02-11ea-a686-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Довод» Фото: Warner Bros. Pictures

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Премьера запланирована на 16 июля.

Сюжет картины не раскрывается, но известно, что в центре истории — мир международного шпионажа. В актёрский состав фильма вошли Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.

Не путешествие во времени. Инверсия, — говорится в описании англоязычной версии ролика.

Ранее новый трейлер «Довода» был показан в онлайн-игре Fortnite. Геймеры смогли увидеть видео в ночь на 22 мая, писал NEWS.ru.