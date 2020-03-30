https://static.news.ru/photo/df225428-7264-11ea-bbee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cartoon Network

Проект Adult Swim опубликовал короткометражный фильм о заглавных героях мультсериала «Рик и Морти» в стиле аниме. Он получил название «Самурай и сёгун».

В картине, опубликованной на YouTube, Рик сражается с Риками-ниндзя из параллельных вселенных, чтобы защитить похищенного Морти-сёгуна. Сюжет отсылается к известной манге «Одинокий волк и его ребёнок», отмечает «КиноПоиск».

Режиссёром выступил японец Каичи Сато. Создатель оригинальных серий и голос Рика и Морти в озвучке короткометражки участия не принимал.

Премьера четвёртого сезона проекта состоялась в ноябре 2019 года. На него заявлено десять эпизодов, однако до сих пор вышло только пять серий, писал NEWS.ru.