Проект Adult Swim опубликовал короткометражный фильм о заглавных героях мультсериала «Рик и Морти» в стиле аниме. Он получил название «Самурай и сёгун».
В картине,
Режиссёром выступил японец Каичи Сато. Создатель оригинальных серий и голос Рика и Морти в озвучке короткометражки участия не принимал.
Премьера четвёртого сезона проекта состоялась в ноябре 2019 года. На него заявлено десять эпизодов, однако до сих пор вышло только пять серий, писал NEWS.ru.
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