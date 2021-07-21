Вышел трейлер нового фильма Ридли Скотта с Дэймоном и Драйвером

В Сети появился первый трейлер исторической драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером в главных ролях.

События фильма происходят на территории средневековой Франции. Картина основана на реальных событиях, произошедших в 1386 году, когда рыцарь Жан де Карруж (Мэтт Дэймон) был вынужден биться на дуэли против своего друга Жака Ле Гри (Адам Драйвер), поскольку супруга Карружа (Джоди Комер) обвинила последнего в изнасиловании. Драма усугубляется тем, что если герой Дэймона проиграет битву, то его жена отправится на костёр из-за несправедливых обвинений в сторону Ле Гри.

Фильм снят по мотивам романа Эрика Джагера, в котором автор описывает последний во Франции судебный поединок.

В российских кинотеатрах картина появится 14 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что после завершения «Последней дуэли» Ридли Скотт планирует снять картину про Патрицию Реджиани — бывшую жену креативного директора компании Gucci, осуждённую за убийство мужа.