Компания Sony Pictures Animation опубликовала трейлер мультфильма «На связи». Это новый проект от команды, работавшей над картиной «Человек-паук: Через вселенные», и сценариста анимационного сериала Gravity Falls Майкла Рианды.
Картина рассказывает о семье, которая даёт отпор вышедшим из-под контроля электронным девайсам. Восстание приборов началось на всей планете, и главным героям предстоит спасти мир.
Роли в картине озвучили Дэнни Макбрайд, Майя Рудольф, Эрик Андре и Эбби Джейкобсон. Выход фильма в прокат запланирован на 18 сентября.
Как писал NEWS.ru, в Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис» вселенной комиксов DC. Выпуском картины занимается компания Warner Bros. Home Entertainment.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен