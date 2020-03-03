Американский актёр Бен Стиллер опроверг новости о том, что снимется в фильме «Форсаж 9». Российская премьера картины запланирована на 21 мая.

Стиллер опубликовал пост в Twitter, в котором заявил, что сообщения о его работе над картиной «сильно преувеличены». Он добавил, что это «совсем неправда». В любом случае, желаю ребятам удачи с...