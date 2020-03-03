В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис» вселенной комиксов DC. Выпуском картины занимается компания Warner Bros. Home Entertainment.
В ролике появились Супермен, Бэтмен, Аквамен, Чудо-женщина, Флэш, Киборг, Зелёный Фонарь, Марсианский Охотник, Болотная Тварь, Шазам, команда Титанов, Лекс Лютор и другие персонажи.
В картине супергерои будут сражаться против злодеев Джона Константина, Мадам Ксанады, Мертвеца и Затанны. Премьера проекта запланирована на весну.
Как писал NEWS.ru, режиссёр нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал короткое видео, на котором Роберт Паттинсон облачён в костюм супергероя.
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