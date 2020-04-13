Вышел трейлер фильма «Фея» с Константином Хабенским

https://static.news.ru/photo/bcb326f6-7d8b-11ea-af0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис «КиноПоиск HD» опубликовал трейлер фильма «Фея», главную роль в котором сыграл Константин Хабенский. Премьера запланирована на 30 апреля.

Режиссёром картины выступила Анна Меликян, известная по картинам «Звезда» и «Русалка». В проекте главные роли также исполнили Екатерина Агеева и Ингеборга Дапкунайте.

Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений, — говорится в описании к ролику.

Как писал NEWS.ru, «КиноПоиск HD» займётся производством сериала, который расскажет о победе Бориса Ельцина на выборах президента России в 1996 году. Проект получил название «Сердечный приступ».