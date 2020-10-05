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Вышел трейлер экшен-комедии «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

16:26, 05 октября 2020
Райан Рейнольдс в фильме «Главный герой» Райан Рейнольдс в фильме «Главный герой» Фото: 20th Century Studios

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала трейлер экшен-комедии «Главный герой», в которой сыграл канадский и американский актёр Райан Рейнольдс. Выход картины в прокат намечен на 11 декабря.

Фильм рассказывает о сотруднике банка по имени Парень, который внезапно осознаёт, что он персонаж видеоигры. Он решает выбраться из виртуального пространства и попутно завоевать девушку своей мечты.

Вместе с Рейнольдсом роли в картине исполнили Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири и Уткарш Амбудкар. Режиссёром выступил канадец Шон Леви, работавший над фильмом «Живая сталь» и сериалом «Очень странные дела».

Ранее Рейнольдс заявил, что «Главный герой» — это фильм с его участием, который ему нравится больше всего, писал NEWS.ru.

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