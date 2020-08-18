Вышел трейлер драмы «Чёрный дрозд» со Сьюзен Сарандон

https://static.news.ru/photo/08719226-e15a-11ea-95be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Millennium Films/SF Studios

Кинокомпания Screen Media Films опубликовала трейлер фильма «Чёрный дрозд» британского режиссёра Роджера Мичелла. Картина представляет собой ремейк датской ленты «Тихое сердце».

Фильм рассказывает о смертельно больной женщине, в доме которой собираются родные, чтобы отметить Рождество. Никто из близких не подозревает, что после праздника героиня, намерена покончить с собой.

Главную роль в проекте исполнила Сьюзен Сарандон. Вместе с ней в картине приняли участие звезда «Титаника» Кейт Уинстлет, актёр из сериала «Офис» Рэйн Уилсон, а также Миа Васиковска и Сэм Нил.

Мировая премьера картины состоялась в сентябре 20189 года на Международном кинофестивале в Торонто, однако в прокат Screen Media Films выпускает ленту только сейчас.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Дьявол навсегда» американского режиссёра Антонио Кампоса. Премьера состоится 16 сентября.