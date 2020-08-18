Вышел трейлер драмы «Чёрный дрозд» со Сьюзен Сарандон

Кинокомпания Screen Media Films опубликовала трейлер фильма «Чёрный дрозд» британского режиссёра Роджера Мичелла. Картина представляет собой ремейк датской ленты «Тихое сердце».
Фильм рассказывает о смертельно больной женщине, в доме которой собираются родные, чтобы отметить Рождество. Никто из близких не подозревает, что после праздника героиня, намерена покончить с собой.
Главную роль в проекте исполнила Сьюзен Сарандон. Вместе с ней в картине приняли участие звезда «Титаника» Кейт Уинстлет, актёр из сериала «Офис» Рэйн Уилсон, а также Миа Васиковска и Сэм Нил.
Мировая премьера картины состоялась в сентябре 20189 года на Международном кинофестивале в Торонто, однако в прокат Screen Media Films выпускает ленту только сейчас.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Дьявол навсегда» американского режиссёра Антонио Кампоса. Премьера состоится 16 сентября.
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