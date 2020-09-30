Вышел трейлер документального фильма о брате Джеймса Белуши

https://static.news.ru/photo/e342ce1e-032f-11eb-b75b-fa163e074e61_660.jpg Фото: SHOWTIME/youtube.com

Американский телеканал Showtime опубликовал трейлер документального фильма об американском комике и брате Джеймса Белуши Джоне Белуши. Премьера намечена на 22 ноября.

Артист начал большую карьеру в юмористическом скетч-шоу Saturday Night Live, после чего начал сниматься в полнометражных картинах. Он исполнил роли в известных комедиях «Братья Блюз» и «Зверинец».

На пике славы, в возрасте 33 лет, Белуши умер от передозировки наркотиками в номере отеля Chateau Marmont.

Спикерами в документалке выступили его друзья, коллеги и близкие: Дэн Эйкройд, Джеймс Белуши, Пенни Маршалл, Лорн Майклс, Кэрри Фишер, Чеви Чейз, Гарольд Рэмис, Джейн Куртин, Айвен Райтман и его жена Джуди Белуши.

Ранее канал Showtime опубликовал трейлер комедийного сериала The Comey Rule («Власть Коми»). Главные роли исполнили Брендан Глисон и Джефф Дэниелс, писал NEWS.ru.