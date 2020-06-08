Вышел тизер документального фильма о Сергее Бондарчуке

Компания Art Pictures Group опубликовала тизер документального фильма о советском и российском режиссёре Сергее Бондарчуке. Картина получила название Bondarchuk.
Спикерами в проекте выступили падчерица Стэнли Кубрика Катарина, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук. Кроме того, ожидается появление Жана-Люка Годара,
Киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир» награды на кинопремиях «Оскар» и «Золотой Глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Как писал NEWS.ru, документальный фильм «Ненависть среди нас» российского продюсера Сергея Саркисова получил две номинации американской телевизионной премии «Эмми». Премьера ленты состоялась 29 ноября 2019 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен