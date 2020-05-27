Документальный фильм Сергея Саркисова получил две номинации на «Эмми»

Документальный фильм «Ненависть среди нас» российского продюсера Сергея Саркисова получила две номинации американской телевизионной премии «Эмми». Премьера ленты состоялась 29 ноября 2019 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Картина попала в категории «Выдающаяся специальная программа специального класса» и «Выдающаяся режиссура специальной телепередачи»,
По данным американских партнёров по созданию фильма — компании Associated Television International, Саркисов стал первым в истории российским продюсером, номинированным на эту престижную премию, — говорится в сообщении.
Фильм снял британский режиссёр Дэвид Маккензи. Продюсерами вместе с Саркисовым выступили Дин Кейн, Лаура Маккензи, Монтел Уильямс и сам Маккензи.
Как писал NEWS.ru, российский актёр Дмитрий Певцов вступился за комедийный фильм «На Париж» российского режиссёра Сергея Саркисова. Он сделал это в ответ на обзор Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian, в котором лента была раскритикована.
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