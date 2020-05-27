Документальный фильм Сергея Саркисова получил две номинации на «Эмми»

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Председатель совета директоров компании WarnerMedia и глава стримингового сервиса Боб Гринблатт заявил, что бюджет производства режиссёрской версии фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера будет больше $30 млн. Картину планируется выпустить в 2021 году.

Гринблатт отметил, что проект представляет собой радикальное переосмысление ленты и процесс требует множества финансовых затрат, передаёт Screen Rant. Предприниматель не стал уточнять, о какой сумме идёт речь. Я эту цифру...