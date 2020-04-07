Вышел отрывок финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

https://static.news.ru/photo/6fd0447c-78a4-11ea-8637-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Ходячие мертвецы» Фото: AMC/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Издание We Got This Covered опубликовало в качестве тизера отрывок финала 10 сезона сериала «Ходячие мертвецы». Шоу должно было выйти 5 апреля, однако его премьеру пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

В ролике показа подготовка героев к большому сражению с зомби и возвращение персонажа Мэгги Грин. Её играет британская и американская актриса Лорен Коэн.

Шоураннер Анжела Канг рассказала Entertainment Weekly, что героиня Коэн будет участвовать в 11 сезоне на постоянной основе. Кроме того, в финале появятся несколько новых персонажей и произойдёт усиление конфликта между выжившими и шепчущимися.

Как писал NEWS.ru, из-за коронавируса канал AMC отложил премьеру дополнительного сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Выход картины должен был состояться 12 апреля.