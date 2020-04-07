Вышел отрывок финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Издание We Got This Covered опубликовало в качестве тизера отрывок финала 10 сезона сериала «Ходячие мертвецы». Шоу должно было выйти 5 апреля, однако его премьеру пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
В ролике показа подготовка героев к большому сражению с зомби и возвращение персонажа Мэгги Грин. Её играет британская и американская актриса Лорен Коэн.
Шоураннер Анжела Канг
Как писал NEWS.ru, из-за коронавируса канал AMC отложил премьеру дополнительного сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Выход картины должен был состояться 12 апреля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен