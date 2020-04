Вышел отрывок финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Фото: AMC/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Издание We Got This Covered опубликовало в качестве тизера отрывок финала 10 сезона сериала «Ходячие мертвецы». Шоу должно было выйти 5 апреля, однако его премьеру пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.